Владимир Путин прибыл в Башкирию с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Башкортостан.

В Абзелиловском районе глава государства принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». 

Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов, всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет востребована. 

Владимир Путин 

Отметим, в Магнитогорске в режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание о ситуации с природными пожарами и паводком в регионах страны. Перед началом мероприятия президент совершил облет на вертолете районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле.

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