Владимир Путин прибыл в Башкирию с рабочей поездкой

Отметим, в Магнитогорске в режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание о ситуации с природными пожарами и паводком в регионах страны. Перед началом мероприятия президент совершил облет на вертолете районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле.