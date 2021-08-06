В Башкирии тушить лесные пожары помогают волонтеры

В Хайбуллинском районе в тушении пожаров приняли участие более 200 волонтеров. В регионе продолжают гореть леса. Сейчас все очаги локализованы и находятся под контролем экстренных служб. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Пожар возле деревни Акташ тушили не только профессионалы. К месту происшествия подоспели добровольцы. Местные жители обеспечили волонтеров едой.

Среди добровольцев были депутаты и предприниматели. Так, волонтерами выступили писатель Ахмар Утябаев с супругой и Зариф Байгускаров. Рабочих рук в ликвидации пожаров не хватает. В связи с этим администрация района объявляет набор волонтеров.