В Башкирии пчеловоды представили свою продукцию на медовой ярмарке

В Татышлинском районе прошла медовая ярмарка. Свою продукцию по доступным ценам представили около 30 пчеловодов. Оживленно было не только у торговых рядов, но и на детских, молодежных площадках. Там проходили веселые старты, игры и футбольный матч.

Гол в ворота противника стал для команды «Спутник» решающим. Она обогнала своих товарищей из 1-й школы на одно очко. Теперь ребята могут продолжить отдыхать на каникулах и готовиться к следующему сезону.

Игры прошли также и для малышей. Детям организовали мастер-классы, развлекательную программу с танцами и песнями. Принять участие в интерактивных играх смогли и ветераны села Верхние Татышлы. Для них провели викторину. В течение часа пожилые люди могли проверить свои знания в литературе.

Альфия занимается изготовлением косметических продуктов из меда уже пять лет. Вместе с мужем они создали свой сладкий бизнес. Как и другие пчеловоды Татышлов, чета представила на ярмарке продукцию из липового меда.