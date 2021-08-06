В Уфе пенсионерка больше месяца не может получить льготное лекарство

Уфимка уже больше месяца не может получить бесплатное лекарство от диабета. Причем дефицита препарата в республике нет. Почему больные не могут воспользоваться положенной им льготой?

Надежде Михайловне 66 лет. У женщины генетическая предрасположенность к диабету. Бабушка по отцовской линии, двоюродная сестра и тетя погибли от этой болезни. Передвигаться пожилой женщине сложно. Добраться до поликлиники и аптеки для нее большая проблема. А теперь появилась еще одна. Лекарство «Метформин», которое положено ей бесплатно, она не может получить уже больше месяца.

Так как в наличии сейчас нет, ты выписываешь рецепт, идешь в аптеку, там оставляешь телефон. Как только лекарства придут, они звонят. Это опять мне туда идти надо. Это очень страшная болезнь. И если нас лишать этого средства ещё... Надежда Пегова

«Метформин» применяется при лечении сахарного диабета второго типа, в частности людьми с избыточным весом. Диабетикам этот лекарственный препарат показан бесплатно. Однако получить его не так-то просто. Сейчас узнаем почему.

Чтобы лекарство доставили в пункт выдачи, необходимо пройти несколько этапов. Сначала поликлиника создает заявки и направляет их в Минздрав. Там уже оформляют документы для закупки льготных препаратов.

Мы как фармацевтическая организация отвечаем за поступление товара, за соблюдение его ходовой цепи. Игорь Ярославов, начальник отдела льготного лекарственного обеспечения «Башфармации» Республики Башкортостан

Долгое ожидание лекарств может возникнуть по разным причинам. Это и медлительность поставщиков, и ошибки в заявках.

В Башкортостане проживают более 107 тысяч человек с сахарным диабетом. Дефицита лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан данной категории нет. Такие случаи единичны. Подобные вопросы решаются очень оперативно. Софья Алёшина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Башкортостан