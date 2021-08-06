В Уфе пенсионерка больше месяца не может получить льготное лекарство

Уфимка уже больше месяца не может получить бесплатное лекарство от диабета. Причем дефицита препарата в республике нет. Почему больные не могут воспользоваться положенной им льготой?
Надежде Михайловне 66 лет. У женщины генетическая предрасположенность к диабету. Бабушка по отцовской линии, двоюродная сестра и тетя погибли от этой болезни. Передвигаться пожилой женщине сложно. Добраться до поликлиники и аптеки для нее большая проблема. А теперь появилась еще одна. Лекарство «Метформин», которое положено ей бесплатно, она не может получить уже больше месяца.
«Метформин» применяется при лечении сахарного диабета второго типа, в частности людьми с избыточным весом. Диабетикам этот лекарственный препарат показан бесплатно. Однако получить его не так-то просто. Сейчас узнаем почему.
Чтобы лекарство доставили в пункт выдачи, необходимо пройти несколько этапов. Сначала поликлиника создает заявки и направляет их в Минздрав. Там уже оформляют документы для закупки льготных препаратов.
Долгое ожидание лекарств может возникнуть по разным причинам. Это и медлительность поставщиков, и ошибки в заявках.
Только в Уфе от сахарного диабета страдают 35 тысяч человек. И у них нет времени ждать. Им остается лишь один способ поддерживать уровень сахара в крови – покупать льготный препарат на свои деньги.