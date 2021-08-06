В Башкирии удостоверение «Дети войны» получили около 170 тыс человек

В Башкортостане детям войны выдали удостоверения. Документы получили почти все граждане этой категории – около 170 тысяч человек. Их выдают в администрациях муниципалитетов. И порой церемонии проходят в праздничной атмосфере.

Так семья Светланы Мартовой осталась без папы. Мать работала круглыми сутками, чтобы прокормить дочь. И маленькую Свету она отдала в круглосуточный детский сад. Семья часто переезжала, жили без удобств. Светлана Ивановна вспоминает, что радость окончания войны была огромной. Но послевоенные годы были не менее тяжелыми. Люди голодали.

Война у Светланы Мартовой и миллионов детей отобрала детство. Весной этого года в Госсобрании республики приняли закон о детях войны, закрепивший официальный статус тех, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го и постоянно проживает на территории региона. Летом началась выдача соответствующих удостоверений, которое накануне получила и Светлана Мартова.

Документы выдают в администрациях районов и городов. И зачастую это происходит в торжественной обстановке, где для главных героев устраивают концерты.

Всего же в республике статус «Дети войны» имеют около 185 тысяч человек. И большая часть уже получила заветные удостоверения. Документ дает право на внеочередное оказание медпомощи и на путевку в организации стационарного социального обслуживания.