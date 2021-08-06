В Башкирии стартовал «Турслет без ограничений»

Туризм без ограничений. На берегу Юрюзани проходит турслет. В нем принимают участие более 200 жителей республики с ограниченными возможностями здоровья, а также представители соседних регионов.

Зульфар Зайнуллин представляет команду Абзелиловского района. Участники готовятся к соревнованию по скалолазанию. Среди них – люди с различными нарушениями здоровья, например, Зульфар – глухонемой. Но это не мешает парню брать призовые места, ведь в прошлом году в этом виде соревнований он стал лучшим.

Команды основательно готовились к соревнованиям. Но большинство людей, как выяснилось, участвуют не из-за спортивного интереса. Многие здесь не впервые – такие ежегодные слеты помогают людям с ограниченными возможностями здоровья сплотиться.

На берегу Юрюзани участникам предстоит побороться в нескольких спортивных видах: ориентирование, велотуризм, техника водного и пешего туризма. Помимо этого, в лагере были организованы дополнительные площадки по яхтингу, парусному спорту и скалодром.

На турслет приехали более 230 человек со всей республики и не только. Несколько коллективов из соседних регионов – Челябинской и Свердловской областей. Все участники поделились на 23 команды.

В этом году проект «Туризм без ограничений» получил финансирование от Фонда президентских грантов. Он предполагает развитие адаптивных видов спорта, приобщение к здоровому образу жизни, реабилитацию и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья посредством активных занятий туризмом.