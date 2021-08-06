Гандболистка Ксения Макеева в составе сборной поборется за золото Олимпиады в Токио

Воспитанница уфимской школы гандбола поборется в финале за золотую медаль Олимпийских игр. Сегодня российская команда в полуфинале обыграла сборную Норвегии со счетом 27:26. Очки на площадке в Токио зарабатывала и Ксения Макеева из Уфы. На ее счету четыре очка. Япония, Румыния, Россия. На этой стене все медали – от районных соревнований до чемпионатов мира и финала четырех. Не хватает только олимпийской.

Родители – бывшие баскетболисты, она – отличница с перспективами в музыкальной школе. Гандболу в системе координат ее размеренной жизни просто неоткуда было появиться. Но, как это часто бывает, вмешался случай. Ксению и двух ее одноклассниц пригласили в гандбольную команду сыграть за честь школы. У них не было должной физической подготовки, они почти не разбирались в правилах. И, конечно, проиграли. Так первое знакомство Ксении Макеевой с гандболом началось с поражения.

Игры в Токио – ее первая попытка покорить олимпийскую вершину. Она должна была поехать в Рио в 2016о-м, но незадолго до этого получила травму.

Рекордсменка по количеству побед на российском уровне. Ксения Макеева единственная в стране 10- кратная чемпионка России по гандболу. Побед в Суперлиге она добивалась не с уфимским клубом, а с коллективами из Волгограда и Ростова-на-Дону. С тех пор, как в 15 лет талантливую гандболистку заметили тренеры юниорской сборной.

Каждый год Ксения приезжает в родной город на матч против «Уфы-Алисы» в составе сильнейшего клуба страны и одной из лучших команд Европы «Ростов-Дон». После игры она дольше всех остается на площадке – здесь ее подруги и первые наставники. А начиналось все с выпечки, точнее с пекарни, мимо которой не могла пройти ни одна воспитанница спортшколы №13.