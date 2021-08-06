Уфа готовится принять чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

Столица республики готовится принять чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. В эти дни на «Уфа-Арене» идет монтаж площадки для соревнований, а именно оформление главной арены. Готовится рабочая поверхность под борцовские ковры. Ведутся работы установки светодиодного борта и освещения площадки.

А пока расширенный состав юниорской сборной России по греко-римской борьбе приступил к заключительному учебно-тренировочному сбору, по итогам которого и станет понятно, кто выступит на домашнем чемпионате мира среди юниоров. От республики в числе кандидатов братья Амриевы и Саид-Хусейн Бакаев. За тренировками наблюдала съемочная группа БСТ.

Перед тренировкой – разогревающий массаж. За дело берется и сам главный тренер. Массажисту в одиночку почти с полусотней борцовских тел не управиться. А это уже следующий этап. Не передышка на ковре – у Николая Монова на тренировке не забалуешь.

Последние перед соревнованиями сборы едва ли не самые ответственные. Важно не перегрузить спортсменов, но при этом разбудить в них нереализованные возможности. Поэтому первые два дня самые рабочие.

А вот во вторник ребятам уже предстоят контрольные поединки. Вечером объявят имена тех, кто выступит на уфимском чемпионате мира среди юниоров. Побороться на домашнем турнире смогут и борцы, представляющие Башкортостан. Особые надежды возлагали на Адлана Амриева, но в июне на Спартакиаде молодежи в Уфе он получил травму. Сейчас, конечно, восстановился и готов бороться.

Адлан в числе первых на пробежке, активно спаррингуется и отрабатывает все задания. С ковра уходит последним.