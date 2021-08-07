Владимир Путин и Радий Хабиров открыли новый завод в Башкирии

Лучший российский белый цемент будут производить в Башкортостане. Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров запустили завод «Цемикс» в Абзелиловском районе. Крупный инвестиционный проект группы компаний Lasselsberger оценивается почти в 6 миллиардов рублей. Сухие строительные смеси полностью покроют потребность российского рынка. Заказы уже поступают.

Пока запад придумывает, за что бы еще ввести санкции против России, крупные европейские инвесторы продолжают расширять своё присутствие в регионах. Ещё в конце 2018 года здесь было голое поле и вот президент Владимир Путин лично открывает одно из самых высокотехнологичных и инновационных предприятий на территории Башкортостана. После выхода завода на полную мощность он будет выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества.

Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Важно, что на заводе применены передовые технологии, решения, лучшие мировые практики. И при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям. Владимир Путин

Ещё на этапе строительства инвестору была оказана всесторонняя поддержка со стороны руководства республики. К площадке подвели газ и электричество. Предоставили налоговые льготы. Посещал стройку и Радий Хабиров во время рабочих поездок по муниципалитету.

На заводе достигнута полная автоматизация процессов производства. И хотя на предприятии будет создано 220 рабочих мест, по сути, в круглосуточном режиме управляют всем комплексом всего два оператора. Каждый цех перед ними как на ладони.

Производство не только технологичное, но и безопасное по отношению к окружающей среде. Этому вопросу уделено особое внимание. Реализованы системы оборотного водоснабжения, автоматического контроля выбросов, высокоэффективные фильтры обеспечат европейские нормы концентрации пыли. Белый цемент будут производить сухим способом. Следить за тем, чтобы технология не нарушалась и не приносила вреда природе – задача не только для специалистов. К этой работе привлекут и местных жителей.

Личное участие президента Владимира Путина в открытии предприятия – добрый знак инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан, готовы сотрудничать. А новый завод по производству сухих строительных смесей станет крупным налогоплательщиком. До 2029 года отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 11 с половиной миллиардов рублей. Часть этих средств направят на реализацию социальных программ в районе.