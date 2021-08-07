Владимир Путин сказал, что постарается приехать в Башкирию на финал WorldSkills Russia

Владимир Путин во время своего визита в Башкирию сообщил, что постарается приехать в республику снова на финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia.
Руководитель государства подчеркнул, что благодаря WorldSkills изменилось отношение к рабочим профессиям – возросло уважение. Также это, по мнению Президента РФ, повышает к таким профессиям интерес.
Финал IX Национального чемпионата пройдет с 25 по 29 августа в Уфе. Владимир Путин пообещал постараться приехать.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ