Радий Хабиров и Йозеф Ласселсбергер рассказали об итогах визита Президента РФ

Я не большой экономист, но мой жизненный опыт подсказывает, что рядом со словом «инвестиция» всегда стоит слово «доверие». Если есть доверие, если тебя уважают как человека, как мужчину в конце концов, верят твоему слову, то инвестиции придут. Поэтому нам удалось даже в пандемийный 2020 год выйти с плюсом в один процент. Хотя база 2019 года была очень высокая – плюс 19 процентов. В первом квартале 2021 года мы немного просели, но к концу года мы выйдем с ещё большим потенциалом.

Радий Хабиров, Глава РБ