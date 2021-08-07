Радий Хабиров и Йозеф Ласселсбергер рассказали об итогах визита Президента РФ
Глава Башкирии Радий Хабиров и учредитель группы компаний
Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер поделились итогами визита Президента России
Владимира Путина. Глава государства 6 августа посетил Абзелиловский район
республики, где прошло открытие завода «Цемикс».
Башкирия в этом году, как и в прошлом, даже несмотря на пандемию
коронавируса, активно продолжает работу с инвесторами и по привлечению
инвестиций в регион. Эту работу отметил Владимир Путин.
Мы, действительно, с большой гордостью представили Президенту
России новый завод по производству сухих строительных смесей в нашем башкирском
Зауралье. Это одно из крупнейших промышленных предприятий, так называемый
SmartPlant или «умный завод». Здесь очень много технологических новинок,
серьёзных экологических барьеров на пути загрязнения окружающей среды. Это
предприятие, которым может гордиться вся страна. Оно второе в России по выпуску
белого цемента, но первое – по технологическому совершенству и объёму
производства.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также руководитель республики пояснил, что перед собой он поставил
цель – привлечение инвестиций.
Я не большой экономист, но мой жизненный опыт подсказывает, что
рядом со словом «инвестиция» всегда стоит слово «доверие». Если есть доверие,
если тебя уважают как человека, как мужчину в конце концов, верят твоему слову,
то инвестиции придут. Поэтому нам удалось даже в пандемийный 2020 год
выйти с плюсом в один процент. Хотя база 2019 года была очень
высокая – плюс 19 процентов. В первом квартале 2021 года мы
немного просели, но к концу года мы выйдем с ещё большим потенциалом.
Радий Хабиров, Глава РБ
Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину, что сейчас объем
инвестиций в экономику республики составил 365 миллиардов рублей. До 2024 года
обозначена цель привлечь 650 миллиардов инвестиций.
Мы уверенно смотрим на эту цифру. Президент нас поддержал, в
частности, по строительству двух новых заводов на базе ООО «Газпром
нефтехим Салават». Объём инвестиций там исчисляется до 1 трлн рублей.
Владимир Владимирович в курсе этих проектов, он обеспечил нам и необходимые для
этого ресурсы, и поддержку «Газпрома». Я также обратился к Президенту, отметив,
что мы просим не деньги, а «удочку». Сейчас очень болезненная и важная тема, за
которой наше будущее, – это климатическая повестка. Речь идёт о снижении
так называемого углеродного следа, в том числе с помощью карбоновых полигонов.
Радий Хабиров, Глава РБ
Он пояснил, что попросил, чтобы республика вошла во вторую
очередь федерального проекта по созданию карбоновых полигонов, методик
утилизации и нейтрализации углерода. Также Радий Хабиров доложил Президенту
России о действиях по созданию Евразийского научно-образовательного центра,
Большого университета и строительству межвузовского кампуса.
Сейчас идёт конкурсный отбор вузов, которые войдут в программу
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Полагаю, что здесь
мы тоже можем заручиться поддержкой Президента. На мой взгляд, в целом у нас
состоялся позитивный разговор. Я доложил о ситуации с коронавирусом. Нас это
тревожит, мы не расслабляемся. Большое спасибо нашим врачам! Система
здравоохранения выдержала, проявила твёрдость и мужество. Сейчас мы можем
успешно лечить COVID-19 и делаем это уверенно.
Радий Хабиров, Глава РБ
Йозеф Ласселсбергер рассказал журналистам, почему для нового предприятия
он выбрал территорию именно в Башкирии.
Мы выбрали Башкортостан, потому что у нас есть позитивный опыт
общения с руководством республики. Мы ощущаем постоянную поддержку и участие.
Мы с удовольствием будем и дальше расширять производство, активно сотрудничать
с регионом. Другого варианта быть не может.
Йозеф Ласселсбергер, учредитель группы компаний Lasselsberger
Отдельно обсуждался и вопрос о самом заводе «Цемикс». По словам
Радия Хабирова, пока что здесь создано 220 рабочих мест.
Само предприятие – это первый промышленный опыт получения
продукции высокого передела.
И, следовательно, вся добавленная стоимость остаётся у нас. Вы
видели новое предприятие. Я называю его «элегантным заводом», потому что на
него даже смотреть приятно. Конечно, этого недостаточно. У нас была целая
программа развития Зауралья, и сейчас мы думаем о других мерах поддержки.
Безусловно, будем помогать сельскому хозяйству. У нас есть ряд серьёзных планов
по строительству молочного завода, орошению земель в Баймакском и Хайбуллинском
районах.