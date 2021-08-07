В Башкирии за пять лет отремонтируют свыше 300 сельских школ

В Башкирии в течение пяти лет будет отремонтировано 335 сельских школ. Вопрос о реконструкции образовательных учреждений, а также сельских домов культуры и ФАПов обсуждался на встрече Владимира Путина с работниками завода «Цемикс» в Абзелиловском районе республики.

Владимир Путин сообщил, что ежегодно на поддержку сел выделяется более 300 миллиардов рублей. В дальнейшем объемы финансирования будут расти. Также глава государства отметил, что сейчас формируется еще одна правительственная программа, и Башкирия уже сформировала заявки на финансирование сельских библиотек, школ и других объектов.