Спортсмен из Башкирии поборется за медаль в финальном заплыве на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио спортсмен из Башкирии примет участие в финальном заплыве на байдарках. От России в финал вышла мужская четверка. Бороться за медали они будут 7 августа.

В финал Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев прошли по итогам соревнования в гребле на байдарках. На дистанции 500 метров спортсмены заняли четвертое место, одолев дистанцию за 1:24.340. Первое место заняли немецкие спортсмены, второе – словаки, третье место за белорусами.