В Башкирии с начала пандемии зарегистрировали более 50 000 больных коронавирусом

В Башкирии с начала пандемии и к 7 августа зарегистрировали в общей сложности 50 069 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит республиканский оперативный штаб.

Известно, что из общего числа 265 случаев заболевания зафиксированы за последние сутки. Также за это время было выписано 375 пациентов, завершивших лечение. Всего по выздоровлению в Башкирии выписано 46 155 человек с начала пандемии коронавируса.