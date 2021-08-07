Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом и вакцинации в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии 6 августа Глава Башкирии Радий
Хабиров доложил Президенту России Владимиру Путину об эпидемиологической
ситуации в республике. Также поднимался вопрос вакцинации населения от
коронавируса.
Радий Хабиров сообщил, что ситуация с Covid-19 в Башкирии довольно стабильная. Также он отметил, что в республике
снизилась смертность.
Но что очень важно, мы специально изучали – начиная с конца
апреля – начала мая у нас появилась яркая тенденция: начали меньше
умирать. Потому что прошлый год был тяжёлый, мы сейчас это фиксируем. Начали
меньше умирать в целом и от пневмоний, от онкологии, сердечно-сосудистых
заболеваний. Мы здесь даже идём неплохо.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также руководитель республики подчеркнул улучшение качества
медицины в регионе. После этого разговор зашел о вакцинации населения от
коронавируса. По словам Радия Хабирова, в республике уже привито первым
компонентом 990 тысяч человек, требуется вакцинировать еще 1,9 миллионов
человек.
Работу ведём. Здесь самое главное, действительно, это убеждение.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы изменить эту антипрививочную идеологию,
объяснять людям, что происходит. Очень важно создавать всевозможные удобные для
людей способы вакцинироваться. Интересный пример, на мой взгляд: пожилые люди,
всё старшее поколение в садах сейчас находится, и мы начали делать мобильные
бригады, которые выезжают непосредственно в санаторно-курортные зоны, и там
прямо делают прививки. Кстати, очень сильно помогает, и люди идут. Мы даже там
аккуратно решаем вопросы: у кого-то паспорт дома, очень много нюансов, которые
нужно решать.