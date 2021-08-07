Радий Хабиров доложил Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом и вакцинации в Башкирии

Работу ведём. Здесь самое главное, действительно, это убеждение. Мы постоянно работаем над тем, чтобы изменить эту антипрививочную идеологию, объяснять людям, что происходит. Очень важно создавать всевозможные удобные для людей способы вакцинироваться. Интересный пример, на мой взгляд: пожилые люди, всё старшее поколение в садах сейчас находится, и мы начали делать мобильные бригады, которые выезжают непосредственно в санаторно-курортные зоны, и там прямо делают прививки. Кстати, очень сильно помогает, и люди идут. Мы даже там аккуратно решаем вопросы: у кого-то паспорт дома, очень много нюансов, которые нужно решать.

Радий Хабиров, Глава РБ