Радий Хабиров и Владимир Путин обсудили проблему обманутых дольщиков в Башкирии

Поскольку, подчёркиваю, мы неплохо все заявки подали и с ДОМ.РФ всё отработали, я полагаю, к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя это очень большая, тяжёлая проблема, основное – в Уфе. Но к этому моменту мы решим.

Радий Хабиров, Глава РБ