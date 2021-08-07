Радий Хабиров и Владимир Путин обсудили проблему обманутых дольщиков в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров и Президент России Владимир Путин 6
августа провели рабочую встречу в Абзелиловском районе республики. В ходе
беседы Владимир Путин поднял вопрос о проблемах обманутых дольщиков.
Радий Хабиров доложил главе государства, что с самого начала
работы это было очень тяжелое наследие. Сейчас речь идет о 125 домах в
республике.
Мы решали своими средствами, то есть компенсационно давали
участки, прорабатывались возможные экономические схемы. Проблемы порядка
30 домов мы таким образом решили. Сейчас самое главное – это,
конечно, поддержка ДОМ.РФ, поддержка Фонда защиты прав граждан —
участников долевого строительства. Мы здесь все заявки отработали.
Радий Хабиров, Глава РБ
Далее руководитель республики отметил, что уже около 7 миллиардов
Башкирия зарезервировала. И сейчас почти каждый месяц число «проблемных» домов
идет на спад.
Поскольку, подчёркиваю, мы неплохо все заявки подали и с ДОМ.РФ
всё отработали, я полагаю, к 2024 году мы эту проблему решим. Хотя это
очень большая, тяжёлая проблема, основное – в Уфе. Но к этому моменту мы
решим.