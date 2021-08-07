Политолог заявил, что визит Президента в Башкирию говорит о поддержке федерального центра

Политолог, руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов высказал свое мнение по поводу визита Президента России Владимира Путина в Башкирию. Николай Евдокимов уверен, что визит главы государства говорит о поддержке федерального центра.

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Можно говорить, что Башкортостан – один из первых регионов, который глава государства посетил в постковидный период. Как было хорошо видно, повестка визита в Башкирию была преимущественно экономическая. По итогам видно, что мы пусть и не идеальный, но достаточно устойчивый на фоне других регионов.

Николай Евдокимов, политолог

Эксперт также подчеркнул, что всегда при планировании визита Президента России проходит аналитическая работа, и глава государства не приедет туда, где слабый руководитель. Такого будут сразу вызывать в Москву и беседовать о его ошибках. В случае с Башкирией все иначе.

Поэтому и для Радия Хабирова, и для Алексея Текслера этот визит свидетельствует о поддержке федерального центра.

Николай Евдокимов, политолог
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