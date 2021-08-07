Политолог заявил, что визит Президента в Башкирию говорит о поддержке федерального центра

Политолог, руководитель научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ Николай Евдокимов высказал свое мнение по поводу визита Президента России Владимира Путина в Башкирию. Николай Евдокимов уверен, что визит главы государства говорит о поддержке федерального центра.
Эксперт также подчеркнул, что всегда при планировании визита Президента России проходит аналитическая работа, и глава государства не приедет туда, где слабый руководитель. Такого будут сразу вызывать в Москву и беседовать о его ошибках. В случае с Башкирией все иначе.