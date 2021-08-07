Политолог заявил, что визит Президента в Башкирию говорит о поддержке федерального центра

Можно говорить, что Башкортостан – один из первых регионов, который глава государства посетил в постковидный период. Как было хорошо видно, повестка визита в Башкирию была преимущественно экономическая. По итогам видно, что мы пусть и не идеальный, но достаточно устойчивый на фоне других регионов.

Николай Евдокимов, политолог