«Визит показывает особое внимание к региону»: экономист о поездке Путина в Башкирию

Экономист, доктор экономических наук, ректор республиканского Института развития образования Азат Янгиров проанализировал итоги визита Президента России Владимира Путина в Башкирию и отметил, что открытие нового производства при участии Владимира Путина дает бизнесу настрой для реализации новых крупных проектов.

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Азат Янгиров подчеркнул, насколько важен визит главы государства для республики.

Он показывает особое внимание к региону со стороны Российской Федерации, Президента РФ, потому что за последний короткий период у нас очень много достижений: это и пятое место в рейтинге АСИ, и первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики, неплохие показатели по итогам 2021 года — прирост промышленного производства, жилищного строительства на 25%. В целом, это всё говорит о том, что республика развивается динамично и эффективно.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор республиканского Института развития образования

По его мнению, важно и то, что такой крупный иностранный инвестор тепло высказался о взаимодействии с местными властями. Таким образом, это уже является рекламой Башкирии для других, говорящей о том, что здесь для работы созданы комфортные условия.

Напомним, что Президент России 6 августа посетил Абзелиловский район, где принял участие в открытии завода «Цемикс». Также в этот день Владимир Путин провел рабочую встречу с Радием Хабировым.

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