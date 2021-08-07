«Визит показывает особое внимание к региону»: экономист о поездке Путина в Башкирию

Он показывает особое внимание к региону со стороны Российской Федерации, Президента РФ, потому что за последний короткий период у нас очень много достижений: это и пятое место в рейтинге АСИ, и первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики, неплохие показатели по итогам 2021 года — прирост промышленного производства, жилищного строительства на 25%. В целом, это всё говорит о том, что республика развивается динамично и эффективно.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор республиканского Института развития образования