«Визит показывает особое внимание к региону»: экономист о поездке Путина в Башкирию

Экономист, доктор экономических наук, ректор республиканского Института развития образования Азат Янгиров проанализировал итоги визита Президента России Владимира Путина в Башкирию и отметил, что открытие нового производства при участии Владимира Путина дает бизнесу настрой для реализации новых крупных проектов.
Азат Янгиров подчеркнул, насколько важен визит главы государства для республики.
По его мнению, важно и то, что такой крупный иностранный инвестор тепло высказался о взаимодействии с местными властями. Таким образом, это уже является рекламой Башкирии для других, говорящей о том, что здесь для работы созданы комфортные условия.
Напомним, что Президент России 6 августа посетил Абзелиловский район, где принял участие в открытии завода «Цемикс». Также в этот день Владимир Путин провел рабочую встречу с Радием Хабировым.