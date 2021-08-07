Президент России поручил взять на контроль газификацию села в Башкирии

Накануне, 6 августа, Президент России Владимир Путин прибыл в Башкирию с рабочим визитом. После церемонии открытия предприятия «Цемикс» в Абзелиловском районе глава государства пообщался с работниками завода и провел рабочую встречу с Главой Башкирии Радием Хабировым. Одной из тем для обсуждения стала газификация села Даутово.

Президент России поручил Радию Хабирову решить эту проблему. Глава Башкирии отметил, что процесс газификации в селе проконтролирует лично.

Также Владимир Путин напомнил, что в России до конца 2022 года завершится газификация территорий, возле которых проходят функционирующие газопроводы. Что касается остальных участков, то вопрос будет решаться уже в плановом режиме.

Вся работа по бесплатной прокладке газа до домовладений вблизи межпоселковых газопроводов должна быть завершена не позднее конца 2022 года. Владимир Путин, Президент РФ