В России коронавирус подтвердился у 22 320 человек за сутки

В России за последние сутки было зафиксировано 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в стране за весь период пандемии коронавируса было выявлено 6 424 884 фактов болезни. Согласно федеральным оперативным данным, проведено за время пандемии уже свыше 168,5 миллионов исследований.