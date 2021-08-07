В России коронавирус подтвердился у 22 320 человек за сутки

В России за последние сутки было зафиксировано 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Всего в стране за весь период пандемии коронавируса было выявлено 6 424 884 фактов болезни. Согласно федеральным оперативным данным, проведено за время пандемии уже свыше 168,5 миллионов исследований.
По данным на 7 августа, в России выписано по выздоровлению 5 739 838 пациентов, том числе 19 485 – за сутки. Увеличилось и число жертв заболевания. За сутки скончались 793 человек, а за весь период количество летальных исходов уже достигло 164 094.