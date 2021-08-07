В Башкирии столкнулись два грузовика, погиб человек

В Башкирии в седьмом часу утра 7 августа произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. На данный момент известно, что один из водителей погиб на месте.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что столкновение двух грузовых транспортных средств марки ISUZU было зарегистрировано на 50 километре трассы Уфа-Оренбург на территории Кармаскалинского района республики.

Грузовики столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В результате происшествия водитель второго грузовика скончался на месте от полученных травм. Уточняются подробности произошедшего.