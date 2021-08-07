В Башкирии пьяный водитель попал в ДТП и был госпитализирован

В Благовещенском районе Башкирии 6 августа столкнулись два автомобиля, в результате чего были госпитализированы два человека. Известно, что один из водителей управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГИБДД Башкирии, на 57 километре дороги Уфа-Янаул столкнулись Daewoo Nexia, которым управлял 45-летний местный житель, и УАЗ Патриот. За рулем отечественного автомобиля находился 38-летний житель Караидельского района.

Это привело к тому, что водитель иномарки и его 42-летняя супруга были госпитализированы. В ГИБДД отметили, что водитель Nexia был пьян, освидетельствование показало 1,449 мг/л.