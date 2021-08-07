В Башкирии продолжают действовать 19 очагов лесных пожаров

В Башкирии идет борьба с лесными пожарами. По данным МЧС РБ, на 7 августа ликвидирвоаны 4 очага возгораний на общей площади в 17,21 га. Еще 19 очагов лесных пожаров продолжат полыхать. Общая их площадь составляет 817,82 га.

Десять очагов из указанных 19 локализованы. Они регистрируются в Хайбуллинском, Зианчуринском, Бурзянском, Абзелиловском и Зилаирском районах.