Одному из сел Башкирии передадут пожарную технику для нескольких населенных пунктов

В Башкирии ведется работа в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории региона. Так, одному из сел Башкирии вскоре передадут пожарную технику.
В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на днях первый зампредседателя Госкомитета Кирилл Первов посетил посетил пожарную часть в селе Петровском. Здесь уже завершается ремонт, а также оборудована новая зона отдыха, предназначенная для дежурной бригады.
А в село Кулгунино будет передана высвобождаемая техника АЦ-6 на базе Урала из профессиональных подразделений Противопожарной службы. Техника будет обеспечивать защиту населенных пунктов Ишимбайского, Бурзянского и Белорецкого районов.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС