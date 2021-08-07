Одному из сел Башкирии передадут пожарную технику для нескольких населенных пунктов

В Башкирии ведется работа в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории региона. Так, одному из сел Башкирии вскоре передадут пожарную технику.

Фото №1 - Одному из сел Башкирии передадут пожарную технику для нескольких населенных пунктов

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на днях первый зампредседателя Госкомитета Кирилл Первов посетил посетил пожарную часть в селе Петровском. Здесь уже завершается ремонт, а также оборудована новая зона отдыха, предназначенная для дежурной бригады.

В рамках встречи также обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории части. На ремонт пожарной части всего было выделено 1,8 млн. рублей из республиканского бюджета.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

А в село Кулгунино будет передана высвобождаемая техника АЦ-6 на базе Урала из профессиональных подразделений Противопожарной службы. Техника будет обеспечивать защиту населенных пунктов Ишимбайского, Бурзянского и Белорецкого районов.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

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