Одному из сел Башкирии передадут пожарную технику для нескольких населенных пунктов

В Башкирии ведется работа в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории региона. Так, одному из сел Башкирии вскоре передадут пожарную технику.

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на днях первый зампредседателя Госкомитета Кирилл Первов посетил посетил пожарную часть в селе Петровском. Здесь уже завершается ремонт, а также оборудована новая зона отдыха, предназначенная для дежурной бригады.