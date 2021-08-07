Эксперты о визите Путина в Башкирию: «Это открытость к зарубежным инвесторам»

Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, хочет показать таким визитом открытость к зарубежным инвесторам, к экономическим взаимосвязям, несмотря на сложную политическую обстановку. То есть это знак того, что Россия не собирается закрываться, она готова работать с инвесторами и показывает доброе отношение.

Азат Янгиров, ректор института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук