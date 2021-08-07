Эксперты о визите Путина в Башкирию: «Это открытость к зарубежным инвесторам»

Визит Владимира Путина показал федеральную поддержку Радия Хабирова. Такого мнения придерживаются эксперты-политологи. Башкортостан – один из первых регионов, который глава государства посетил в постковидный период. Кроме того, инсайдеры отмечают, что это несет социально-экономическую значимость. Появляется новая точка импортозамещения, а также создаются рабочие места.
Участие Владимира Путина в запуске нового производства в Башкортостане настраивает бизнес на открытие в республике крупных проектов. Такую оценку дают экономисты. И то, что крупный иностранный инвестор отмечает эффективность взаимодействия с местными властями, – по сути, реклама региона для всей страны и зарубежья.