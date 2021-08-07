Эксперты о визите Путина в Башкирию: «Это открытость к зарубежным инвесторам»

Визит Владимира Путина показал федеральную поддержку Радия Хабирова. Такого мнения придерживаются эксперты-политологи. Башкортостан – один из первых регионов, который глава государства посетил в постковидный период. Кроме того, инсайдеры отмечают, что это несет социально-экономическую значимость. Появляется новая точка импортозамещения, а также создаются рабочие места.

Этот визит показал, что Республика Башкортостан на правильном пути. Она не просто делает громкие заявления, а показывает пример, который запоминается. Наш завод в Абзелиловском районе стал примером для всей страны.

Сергей Семёнов, старший научный сотрудник Центра стратегических и междисциплинарных исследований УФИЦ РАН, кандидат философских наук
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Участие Владимира Путина в запуске нового производства в Башкортостане настраивает бизнес на открытие в республике крупных проектов. Такую оценку дают экономисты. И то, что крупный иностранный инвестор отмечает эффективность взаимодействия с местными властями, – по сути, реклама региона для всей страны и зарубежья.

Владимир Владимирович Путин, на мой взгляд, хочет показать таким визитом открытость к зарубежным инвесторам, к экономическим взаимосвязям, несмотря на сложную политическую обстановку. То есть это знак того, что Россия не собирается закрываться, она готова работать с инвесторами и показывает доброе отношение.

Азат Янгиров, ректор института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук
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