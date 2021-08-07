В Башкирии вал зерновых почти вдвое меньше, чем в прошлом году

Урожая меньше, но он качественнее. Однако потери это вряд ли компенсирует. По предварительной оценке, вал зерновых в республике почти наполовину меньше, чем в предыдущем году. Так, по словам специалистов, сказалась засушливая погода.

Из-за жары также раньше началась уборка – на две недели. По предварительным результатам приёмки, класс зерна третий. Такой применяют в мукомольной и хлебопекарной промышленности, в том числе он идёт на экспорт.