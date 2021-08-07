В Уфе на предприятии по пошиву спортодежды удвоили объемы производства

Увеличили производительность в два раза. На одном из предприятий по пошиву одежды в Уфе благодаря государственным субсидиям удалось значительно улучшить экономические показатели. Из бюджета республики компании были выделены средства на возмещение части затрат на закуп производственного оборудования.
Название и логотип команды известны, дизайн и цветовая гамма заказчиком утверждены. Остается внести в специальную программу размеры и количество необходимой к пошиву спортивной формы.
Широкоформатный сублимирующий плоттер и каландровый термопресс. Это новое оборудование, которое позволило увеличить скорость и объемы производства практически в два раза. За счет минимизации отходов сократилось и количество используемого сырья.
Профессиональное оборудование для нанесения рисунков на ткань обошлось предпринимателям почти в два миллиона рублей. Около 550 тысяч рублей – это помощь от государства, говорят Мурзашевы. Помимо Владимира, на предприятии работают двое его сыновей и супруга. Производство спортивной одежды стало для них делом семейным.
Не только возмещение части затрат на закуп оборудования и программного обеспечения к нему. В Башкортостане предприятия легкой промышленности могут рассчитывать на субсидии при покупке сырья и материалов для производства. Заявки на господдержку принимает региональное Министерство промышленности, энергетики и инноваций.