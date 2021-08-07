В Уфе на предприятии по пошиву спортодежды удвоили объемы производства

Увеличили производительность в два раза. На одном из предприятий по пошиву одежды в Уфе благодаря государственным субсидиям удалось значительно улучшить экономические показатели. Из бюджета республики компании были выделены средства на возмещение части затрат на закуп производственного оборудования.

Название и логотип команды известны, дизайн и цветовая гамма заказчиком утверждены. Остается внести в специальную программу размеры и количество необходимой к пошиву спортивной формы.

Отправляется все на печать, печется на бумагу. Потом уже третьим этапом на каландровый термопресс, уже с бумаги на ткань переносится изображение. Евгений Мурзашев, дизайнер печати

Широкоформатный сублимирующий плоттер и каландровый термопресс. Это новое оборудование, которое позволило увеличить скорость и объемы производства практически в два раза. За счет минимизации отходов сократилось и количество используемого сырья.

В 2020 году нам субсидировали часть затрат за приобретенное оборудование, которое мы успешно вложили во вновь приобретенное оборудование, соответственно, увеличили производительность труда. Владимир Мурзашев, директор предприятия по пошиву спортивной одежды

Профессиональное оборудование для нанесения рисунков на ткань обошлось предпринимателям почти в два миллиона рублей. Около 550 тысяч рублей – это помощь от государства, говорят Мурзашевы. Помимо Владимира, на предприятии работают двое его сыновей и супруга. Производство спортивной одежды стало для них делом семейным.

Мы делаем все: начиная от хоккейной формы, шьем спортивные костюмы, делаем хоккейные майки полностью, футбольную форму, зимние куртки. Всю спортивную одежду мы захватываем. Ирина Мурзашева, начальник производства