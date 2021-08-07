В Башкирии волонтеры поздравили ветерана с 95-летием

Ветеран Великой Отечественной войны из Кумертау Илья Емельянович Кононенко отпраздновал 95-летний юбилей. Он воевал на перевале в горах Маньчжурии. После войны в Японии сражался в Корее.

Вернулся домой сержант только в 1950 году, прослужив в общей сложности 7 лет. Был награжден орденом Отечественной войны и медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи». Всю жизнь герой живет в городе Кумертау и рубеж в 95 лет встречает здесь же, а секретом своего долголетия называет здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек.