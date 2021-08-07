В Уфе завершилась работа над масштабным граффити, посвященным Земфире

На стене дома №64 по улице адмирала Ушакова появился портрет известной певицы. Место выбрано неслучайно. Именно в этом доме и прошли детские годы Земфиры Рамазановой.
Уфимский художник Олег Кайбышев потратил 4 месяца и десятки литров краски на создание граффити. Приходилось предварительно штукатурить стены, чтобы краска легла ровно. Помогали как местные жители, так и начинающие художники.
Кстати, строчки песен на граффити – копия рукописного текста самой певицы. Участие в создании эскизов приняли художники из Уфы и Владивостока. Олег Кайбышев не исключает, что какие-то элементы, возможно, будут переделаны. На уровне первого этажа автор специально оставил пустые места, чтобы поклонники Земфиры могли оставить свои послания кумиру. К слову, жители двора рады, что у них появился такой арт-объект, и многие помнят звезду, когда она была еще маленькой.