«Уфа-Арену» готовят к предстоящему чемпионату мира по борьбе среди юниоров

Меньше недели остается до старта первого в России чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров. «Уфа-Арену» начали готовить к предстоящему мероприятию. Сейчас внутри объекта ведутся монтажные работы. Арена должна быть готова к 11 августа. Удастся ли привести в порядок площадку в срок и с какими сложностями пришлось столкнуться при установке оборудования?

Словно элементы мозаики, один монитор соединяется с другим. И вот уже хоккейный борт скрывается за рядом LED-экранов. Во время соревнований здесь будет показана необходимая для зрителей информация, а также реклама.

Шаг за шагом по сантиметру преображается «Уфа-Арена». Работа не быстрая, скорее, кропотливая. По ходу приходится решать и головоломки. К примеру, одна из задач – хоккейный подиум, на котором обычно стоят боксы для штрафников, заканчивается. И в этих самых перепадах мониторы не за что закрепить. Выход нашли: деревянные конструкции мастерят своими руками. В ход идут простые карандаши, линейка и маятниковая пила.

Основные работы сейчас ведутся по трем направлениям: монтаж светодиодного борта, построение подиума для соревнований и разводка электричества. И пока все процессы идут строго по графику.

Еще одна задача – закрепить необходимое световое оборудование. Предусмотренных ареной приборов не хватает. Дело в том, что для телетрансляций хоккейных и борцовских поединков нужно разное освещение. Например, ковры должны быть усилены точечным светом.