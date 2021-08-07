Александр Сергеев остановился в шаге от медали Олимпиады в Токио

Александр Сергеев, выступающий за Башкортостан параллельным зачетом, остановился в шаге от призового подиума Олимпийских игр. Сегодня в составе российской байдарки-четверки Сергеев финишировал на четвертом месте. До бронзы не хватило одной десятой секунды.
А уже завтра разыграют медали в гандболе. В составе российской женской команды выступает уфимка Ксения Макеева. Воспитанница башкирской школы гандбола, с 16 лет спортсменка представляет в российской суперлиге другие клубы. На сегодняшний день она одна из лидеров сборной страны. Накануне в полуфинале наши девушки оказались сильнее представительниц Норвегии. Завтра Ксения Макеева поборется за золото Олимпиады.