Александр Сергеев остановился в шаге от медали Олимпиады в Токио

Александр Сергеев, выступающий за Башкортостан параллельным зачетом, остановился в шаге от призового подиума Олимпийских игр. Сегодня в составе российской байдарки-четверки Сергеев финишировал на четвертом месте. До бронзы не хватило одной десятой секунды.

Он в основном составе сборной России. Когда на сборах пересекаемся, он в техническом и тактическом плане работает со мной. А скоростные и силовые способности нарабатывает со своими коллегами.

Алексей Попов, старший тренер спортшколы олимпийского резерва Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ
Фото №1 - Александр Сергеев остановился в шаге от медали Олимпиады в Токио

А уже завтра разыграют медали в гандболе. В составе российской женской команды выступает уфимка Ксения Макеева. Воспитанница башкирской школы гандбола, с 16 лет спортсменка представляет в российской суперлиге другие клубы. На сегодняшний день она одна из лидеров сборной страны. Накануне в полуфинале наши девушки оказались сильнее представительниц Норвегии. Завтра Ксения Макеева поборется за золото Олимпиады. 

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