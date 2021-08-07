Александр Сергеев остановился в шаге от медали Олимпиады в Токио

Он в основном составе сборной России. Когда на сборах пересекаемся, он в техническом и тактическом плане работает со мной. А скоростные и силовые способности нарабатывает со своими коллегами.

Алексей Попов, старший тренер спортшколы олимпийского резерва Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ