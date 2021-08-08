Жительница Башкирии на иномарке сбила мотоциклиста

В Туймазинском районе на 11 км автодороги Туймазы-Октябрьский произошла смертельная авария. Недалеко от деревни Московка погиб 35-летний мотоциклист.

По предварительным данным от ГИБДД Башкирии, 60-летнияя женщина за рулем «Хёндай Солярис» не утсупила дорогу мотоциклисту при выезде с второстепенной дороги на главную.

Мотоцикл от удара отбросило в сторону, а водитель двухколёсного транспорта получил смертельные травмы. Сейчас проводится проверка произошедшего, устанавливаются все обстоятельства трагедии.