В Башкирии скончалась девочка, на которую рухнула крыша

Писал утром пост, и не думал, что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования.

Артур Зарипов