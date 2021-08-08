В Башкирии скончалась девочка, на которую рухнула крыша

Трагическую новость сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов сегодня, 8 августа.

Фото №1 - В Башкирии скончалась девочка, на которую рухнула крыша

14-летняя девочка, на которую рухнула крыша во время урагана в Бижбуляке скончалась.

Писал утром пост, и не думал, что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования.

Артур Зарипов 

Напомним, страшный инцидент произошёл 20 июля по улице Победы. Ураганный ветер сорвал с торгового центра кровлю и обрушил на проходящую мимо 14-летнюю девочку. С тяжёлыми травмами пострадавшую госпитализировали. Девочке провели сложнейшую операцию на мозг, она находилась под наблюдением специалистов клиники Рошаля и врачей из Израиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребёнка.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей. 

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