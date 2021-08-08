В Башкирии зверски убили мастера сувениров

5 августа в Мелеузе был найден мёртвым 38-летний местный житель, который был известным в городе мастером сувениров. Предположительно, в смерти горожанина обвиняют депутата Мелеузовского горсовета.
Врачи сообщают, что у убитого в нескольких местах был сломан позвоночник, также сломаны все рёбра и проломлен череп. Анонимный источник отмечает, что полиция задержала подозреваемого прямо у тела горожанина. Он был весь в крови и агрессивно отвечал сотрудникам правоохранительных органов.
Скорее всего, убитый мастер работал на лесопилке над заказом подозреваемого депутата. У погибшего остались жена и двое детей. ИА «Башинформ» сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся все следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: соцсети.