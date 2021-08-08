В Уфе готовятся принять чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

В эти дни на «Уфа-Арене» идет монтаж площадки для соревнований. Готовится рабочая поверхность под борцовские ковры. Устанавливают светодиодные борты и освещение площадки.

А пока расширенный состав юниорской сборной России по греко-римской борьбе приступил к заключительному учебно-тренировочному сбору, по итогам которого и станет понятно, кто выступит на домашнем чемпионате мира. От республики в числе кандидатов братья Амриевы и Саид-Хусейн Бакаев.

Перед тренировкой – разогревающий массаж. За дело берется и сам главный тренер. Массажисту в одиночку почти с полусотней борцовских тел не управиться. А это уже следующий этап. Не передышка на ковре – у Николая Монова на тренировке не забалуешь.

Последние перед соревнованиями сборы едва ли не самые ответственные. Важно не перегрузить спортсменов, но при этом разбудить в них нереализованные возможности. Поэтому первые два дня самые рабочие.

А вот во вторник ребятам уже предстоят контрольные поединки. Вечером объявят имена тех, кто выступит на уфимском чемпионате мира среди юниоров. Побороться на домашнем турнире смогут и борцы, представляющие Башкортостан. Особые надежды возлагали на Адлана Амриева, но в июне на Спартакиаде молодежи в Уфе он получил травму. Сейчас, конечно, восстановился и готов бороться.

Словно элементы мозаики один монитор соединяется с другим. И вот уже хоккейный борт скрывается за рядом лед-экранов. Во время соревнований здесь будет показана необходимая для зрителей информация, а также реклама. Основные работы сейчас ведутся по трем направлениям: монтаж светодиодного борта, построение подиума для соревнований и разводка электричества. И пока все процессы идут строго по графику.

Еще одна задача – закрепить необходимое световое оборудование. Предусмотренных ареной приборов не хватает. Дело в том, что для телетрансляций хоккейных и борцовских поединков нужно разное освещение. Например, ковры должны быть усилены точечным светом.

Первенство мира по борьбе в Уфу совсем близко. А пока все внимание приковано к Олимпиаде, где на прошедшей неделе наши борцы завоевали золотые медали в вольном и греко-римском стиле. А уже на следующих играх в Париже мы с большой долей вероятности увидим на ковре тех, кто выигрывал и боролся в Уфе.