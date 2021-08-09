Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

В ноябре 2018 года в чистом поле началось строительство завода по выпуску сухих строительных смесей «Цемикс». И вот 6 августа 2021 года президент России Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров запустили новое производство в Абзелиловском районе.

Компания Lasselsberger сотрудничает с Башкортостаном уже больше 15 лет. Открытие еще одного завода, теперь уже по производству белого цемента, стало знаковым событием для всей страны. После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества.

Очень рад быть с вами, поздравляю с успешной реализацией крупного инвестиционного проекта. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается.

Владимир Путин

Инвестиции в новое предприятие составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить выбросы.

Фото №1 - Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

Это смарт-план, это умное предприятие. Здесь столько технологических новинок, столько серьезных экологических барьеров на пути загрязнения окружающей среды, поэтому это предприятие, которым можно гордиться. Оно второе в России, но первое по технологичному совершенству и первое по объемам производства белого цемента.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Невзирая на все санкции, Россия остается для нас очень привлекательным рынком. Поэтому мы планируем расширение не только открывающегося завода, но и расширение других заводов нашей группы. Равно и открытие наших заводов в таких городах как Оренбург, Челябинск, в Московской области и в Сибае.

Йозеф Ласселсбергер, учредитель компании Lasselsberger

Начало работы завода будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объёмы производства белого цемента составляют меньше трети потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил такую масштабную точку именно промышленного роста.

Пенальти

Инвестпроект получил статус приоритетного, поэтому в его реализации республика оказала всю необходимую помощь и поддержку.

Когда инвестор заходит в республику, ему подбирают площадку. Беспрецедентные меры поддержки: земля без торгов, налоговые преимущества и субсидии на инфраструктуру.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Фото №2 - Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

Здесь мы участвовали в строительстве газопровода, пустили цеха, провели газ. Lasselsberger является нашим надежным партнером, уже второе предприятие на территории республики начинает свою работу. Желаем удачи.

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Мы подключаем подстанции завода к нашим линиям и обеспечиваем переустройства наших линий на место будущего карьера.

Сергей Гурин, генеральный директор АО «Бэск»

По словам гостей, такой подход к работе с инвесторами увидишь не в каждом регионе. Личное участие Главы республики и постоянная поддержка правительства помогают в короткие сроки запустить производство, обеспечить людей рабочими местами.

В республике есть системный подход к развитию промышленности. Власти республики уделяют особое внимание развитию инфраструктуры, нам важно, чтобы была энергетика, инфраструктура для развития новых проектов.  Эти вещи курируются на самом верхнем уровне. Эти вопросы решаются.

Денис Лукманов, председатель совета директоров Уральского пружинного завода

После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства в свою очередь отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану.

Фото №3 - Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

Надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Я сейчас разговаривал с австрийскими партнерами. Они явно заинтересованы. Рассказали о планах, а это четыре этапа. Большая серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Прежде всего, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики. 

Владимир Путин

Спросили у президента о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Купить частный дом тоже станет проще. По льготной ипотеке.

О социально-экономической ситуации в республике Владимиру Путину рассказал  Радий Хабиров во время рабочей встречи. Конечно же, не могли обойти тему коронавируса и вакцинации. Владимир Путин также отметил, что несмотря на пандемию в Башкортостане растет промышленное производство. Президент поддержал идею создания карбоновых полигонов, а федеральный бюджет выделит деньги на строительство студенческого кампуса. Разговор зашёл и об обманутых дольщиках. Глава республики отметил, что благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ и другими фондами зарезервировано порядка 7 миллиардов рублей. Полностью проблема должна быть решена к 2024 году.

Фото №4 - Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

Добавим, что личное участие президента Владимира Путина в открытии предприятия – добрый знак инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан готовы сотрудничать. А новый завод по производству сухих строительных смесей станет крупным налогоплательщиком. До 2029 года отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 11 с половиной миллиардов рублей. Часть этих средств направят на реализацию социальных программ в районе.

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