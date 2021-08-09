Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

В ноябре 2018 года в чистом поле началось строительство завода по выпуску сухих строительных смесей «Цемикс». И вот 6 августа 2021 года президент России Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров запустили новое производство в Абзелиловском районе.
Компания Lasselsberger сотрудничает с Башкортостаном уже больше 15 лет. Открытие еще одного завода, теперь уже по производству белого цемента, стало знаковым событием для всей страны. После выхода на полную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 240 тысяч тонн сухих строительных смесей высокого качества.
Инвестиции в новое предприятие составили 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Здесь создадут 220 рабочих мест, в том числе и для жителей района. А само производство белого цемента будет вестись сухим методом. Это позволит удешевить продукцию на 30% и в 10 раз сократить выбросы.
Начало работы завода будет иметь импортозамещающий эффект. Пока в России объёмы производства белого цемента составляют меньше трети потребности. Остальное завозят из Турции, Ирана и Египта. Теперь этот дисбаланс будет устранен. Ну а муниципалитет, который преимущественно является сельскохозяйственным, впервые в истории получил такую масштабную точку именно промышленного роста.
Инвестпроект получил статус приоритетного, поэтому в его реализации республика оказала всю необходимую помощь и поддержку.
По словам гостей, такой подход к работе с инвесторами увидишь не в каждом регионе. Личное участие Главы республики и постоянная поддержка правительства помогают в короткие сроки запустить производство, обеспечить людей рабочими местами.
После запуска производства Владимир Путин встретился с коллективом завода. В ходе беседы они смогли задать президенту свои вопросы. Глава государства в свою очередь отметил, что инвесторы идут в республику, потому что доверяют Башкортостану.
Спросили у президента о газификации домов. Если рядом с населенным пунктом проходит газопровод, то до участков магистраль протянут бесплатно. Будут предусмотрены варианты удешевления и для заведения трубы в жилье. Купить частный дом тоже станет проще. По льготной ипотеке.
О социально-экономической ситуации в республике Владимиру Путину рассказал Радий Хабиров во время рабочей встречи. Конечно же, не могли обойти тему коронавируса и вакцинации. Владимир Путин также отметил, что несмотря на пандемию в Башкортостане растет промышленное производство. Президент поддержал идею создания карбоновых полигонов, а федеральный бюджет выделит деньги на строительство студенческого кампуса. Разговор зашёл и об обманутых дольщиках. Глава республики отметил, что благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ и другими фондами зарезервировано порядка 7 миллиардов рублей. Полностью проблема должна быть решена к 2024 году.
Добавим, что личное участие президента Владимира Путина в открытии предприятия – добрый знак инвесторам. Россия, в том числе и Башкортостан готовы сотрудничать. А новый завод по производству сухих строительных смесей станет крупным налогоплательщиком. До 2029 года отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят 11 с половиной миллиардов рублей. Часть этих средств направят на реализацию социальных программ в районе.