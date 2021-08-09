Итоги рабочего визита Владимира Путина в Башкирию

Надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Я сейчас разговаривал с австрийскими партнерами. Они явно заинтересованы. Рассказали о планах, а это четыре этапа. Большая серьезная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Прежде всего, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики.

Владимир Путин