В Башкирии столкнулись две фуры: есть погибший

Накануне в Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - столкнулись два грузовых автомобиля марки ISUZU. На место трагедии направились сотрудники полиции, спасатели и медики.

ДТП произошло возле села Бузовьязы. Водитель фуры допустил столкновение со второй остановившейся фурой, в результате чего кабину грузовика сильно искорежило, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Виновник аварии получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.