В Башкирии для школьников организовали обучающую программу «Код безопасности»

Подготовка добровольцев к осуществлению просветительской деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности. В Уфимском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Зарянка» проходит трехдневная интенсив-программа.
Учащиеся школ и студенты колледжей в возрасте от 12 до 17 лет обучаются по шести направлениям. В частности, пожарная безопасность, оказание первой помощи, безопасность при организации походов и туристических маршрутов, спасательное дело.
Юные участники интенсив программы под названием «Код безопасности» являются волонтерами. Полученные здесь навыки возможно понадобятся им в будущем. Ведь многие последователи движения «Школа безопасности» в будущем становятся спасателями.