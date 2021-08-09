В Башкирии для школьников организовали обучающую программу «Код безопасности»

Программа очень насыщенная, свободного времени нет. В последний день у нас будут соревнования код безопасности, где они будут показывать то, чему научились за всю смену. А за тем они приезжают к себе в районы или города и проводят уже у себя три мероприятия. Обучают остальных в различной форме. Это могут быть квесты, игры или просто лекция какая-то.

Виктория Николаева, координатор «Школы безопасности» Республики Башкортостан