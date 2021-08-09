В Башкирии для школьников организовали обучающую программу «Код безопасности»

Подготовка добровольцев к осуществлению просветительской деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности. В Уфимском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Зарянка» проходит трехдневная интенсив-программа.

Учащиеся школ и студенты колледжей в возрасте от 12 до 17 лет обучаются по шести направлениям. В частности, пожарная безопасность, оказание первой помощи, безопасность при организации походов и туристических маршрутов, спасательное дело.

Также мы в них развиваем самоуверенность, потому что дети у нас некоторые комплектуют. опять же личность, главное у нас личность, чтобы человек был лидером. Мы должны вырасти лидеров школы безопасности.

Ильгам Халфин, преподаватель ОБЖ /Белебевский район/

Юные участники интенсив программы под названием «Код безопасности» являются волонтерами. Полученные здесь навыки возможно понадобятся им в будущем. Ведь многие последователи движения «Школа безопасности» в будущем становятся спасателями.

Программа очень насыщенная, свободного времени нет. В последний день у нас будут соревнования код безопасности, где они будут показывать то, чему научились за всю смену. А за тем они приезжают к себе в районы или города и проводят уже у себя три мероприятия. Обучают остальных в различной форме. Это могут быть квесты, игры или просто лекция какая-то.

Виктория Николаева, координатор «Школы безопасности» Республики Башкортостан
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Уфимская волна