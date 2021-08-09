В Башкирии зарегистрировано ещё 10 очагов лесных пожаров

Министерство лесного хозяйства Башкирии сообщает о ситуации с лесными пожарами в республике. По состоянию на 9 августа, зарегистрировано 10 очагов лесных пожаров.

Общая площадь возгораний достигла 52,7 га. Полностью ликвидированы пожары на территории Макаровского и Учалинского лесничеств. Только локализованы возгорания на территории Бурзянского и Абзелиловского лесничеств. Леса в Бурзянском и Зианчуринском районах продолжают полыхать.