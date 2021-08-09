В Башкирии во встречном ДТП погибла пассажирка

На трассе столкнулись встречные «Фиат Браво» и «Рено Кэнгу». За рулём первого автомобиля находился 41-летний житель Мелеузовского района, а за рулём второго – 58-летний житель Пермского края.

Оба водителя были в экстренном порядке госпитализированы. 61-летняя пассажирка «Рено» трагически скончалась до приезда скорой помощи. Она была супругой водителя. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства трагедии.