В Башкирии во встречном ДТП погибла пассажирка

Поздним вечером накануне, 8 августа, произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 143 км автодороги Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе.
На трассе столкнулись встречные «Фиат Браво» и «Рено Кэнгу». За рулём первого автомобиля находился 41-летний житель Мелеузовского района, а за рулём второго – 58-летний житель Пермского края.
Оба водителя были в экстренном порядке госпитализированы. 61-летняя пассажирка «Рено» трагически скончалась до приезда скорой помощи. Она была супругой водителя. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Фото: ГИБДД РБ.