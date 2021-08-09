ГИБДД Башкирии сообщило результаты массовых рейдов

В Башкирии 6 и 7 августа прошли массовые рейды ГИБДД. Сотрудники министерства сообщили результаты проверок.

Известно, что за двое суток инспекторы проверили почти 500 автомобилей. При этом было пресечено десятки нарушений правил дорожного движения и задержано 12 нетрезвых водителей.

К слову, один из пьяных водителей пойман на нарушении второй раз. Теперь ему грозит уголовная ответственность.