Жители Нефтекамска вынуждены готовить на улице из-за местного завода

В Нефтекамске местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. Из-за деятельности местного завода жильцы дома №1В по улице Янаульской уже несколько недель живут без электричества и других коммуникаций.

Как сообщает Mash Batash, горожанам приходится готовить еду на улице, так как в квартирах отключено электричество и вода. Жильцы нашли буржуйку, на которой готовят горячие блюда и чай. В основном в доме живут пенсионеры. Семьи с детьми постарались отправить малышей к родственникам.

Раньше здание было в подчинении пожарной части, а теперь перешло директору местной фабрики. Руководители предприятия отказываются приватизировать служебные квартиры. Наоборот, руководство специально оставило жильцов без коммуникаций и хочет совсем их выселить. В освободившиеся квартиры директор планирует заселить рабочих.