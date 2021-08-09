Известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли водитель и ребёнок

Накануне, 8 августа, произошла страшная авария. Инцидент зафиксирован на 1336 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе.
На трассе столкнулись «КамАЗ» и «Хёндай Грета». В легковом автомобиле находилась молодая семья с двумя детьми. 33-летний водитель и полуторогодовалый ребёнок погибли на месте аварии до приезда скорой помощи. 28-летняя супруга водителя и 3-летняя дочка были в экстренном порядке госпитализированы.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку произошедшего. Водитель грузовика отмечает, что столкновение произошло, когда легковушка выехала на встречную полосу.
Фото: ГИБДД РБ.