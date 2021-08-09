Власти Башкирии впервые показали проект ж/д кольца вокруг Уфы

В правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором участники обсудили насущные вопросы.

Фото №1 - Власти Башкирии впервые показали проект ж/д кольца вокруг Уфы

В том числе, Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, рассказал о развитии крупного проекта «Уфимское железнодорожное кольцо», разработкой которого занимаются власти республики и «РЖД». Впервые была показана карта железнодорожного кольца. На реализацию проекта требуется 28 млрд рублей.

Планируется строительство вторых сплошных путей на участке Дёма-Иглино, также строительство ветки до уфимского аэропорта. Также в рамках проекта будет организовано кольцевое движение пригородных поездов вокруг Уфы.

Конечно, помимо строительства новых путей, будет обновлен подвижной состав и остановочные пункты и станции.

Фото №2 - Власти Башкирии впервые показали проект ж/д кольца вокруг Уфы
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