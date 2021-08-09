Радий Хабиров рассказал о человеке, который постоянно на него жаловался

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рассказал о случае из того периода, когда он работал мэром Красногорска.
Сегодня в Правительстве Башкирии министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин отчитался о ходе внедрения «Платформы обратной связи» - системы, которая позволит в формате единого окна собирать жалобы и обращения от населения.
Руководитель региона отметил, что необходимо обрабатывать все заявления от граждан, в том числе и анонимные. А после этого рассказал необычный случай из своей практики.