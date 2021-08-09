Радий Хабиров рассказал о человеке, который постоянно на него жаловался

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания рассказал о случае из того периода, когда он работал мэром Красногорска.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о человеке, который постоянно на него жаловался

Сегодня в Правительстве Башкирии министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин отчитался о ходе внедрения «Платформы обратной связи» - системы, которая позволит в формате единого окна собирать жалобы и обращения от населения.

Руководитель региона отметил, что необходимо обрабатывать все заявления от граждан, в том числе и анонимные. А после этого рассказал необычный случай из своей практики.

Я, когда работал в Красногорске, на меня вечно жаловался один человек. По 5-6 жалоб в день. Там, конечно, было и то, чего нет на самом деле, но мы должны все проверять.  

Радий Хабиров
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