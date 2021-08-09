В Башкирии коронавирус унёс жизни почти 850 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Так, за сутки коронавирус выявили у 22 160 человек, а за всё время пандемии – у 6 469 910. С выздоровлением выписали 14 474 (5 768 981), скончались – 769 (165 650).