В Башкирии коронавирус унёс жизни почти 850 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, за сутки коронавирус выявили у 22 160 человек, а за всё время пандемии – у 6 469 910. С выздоровлением выписали 14 474 (5 768 981), скончались – 769 (165 650).
В Башкирии коронавирус выявили у 275 человек за сутки (50 612). С выздоровлением выписали лишь 41 пациента (46 22), а скончались ещё 8 (847). При этом министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что среди погибших от коронавируса вакцинированных нет.