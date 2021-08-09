Житель Башкирии чуть не застрелил охотника

65-летний житель Сибая предстал перед судом. Мужчину осудили по статьям о незаконном приобретении и использовании оружия, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как выяснило следствие, мужчина в сентябре 2020 года отправился на несанкционированную охоту в Зилаирском районе. Не выходя из своей машины в лесу, он услышал шорох в кустах. Решив, что в траве прячется кабан, охотник выстрелил из ружья.

Оказалось, в кустах прятался ещё один охотник. Он получил сквозное ранение голени. У обвиняемого изъяли два ружья и три боевых патрона. Свою вину мужчина признал лишь частично, также частично он возместил ущерб пострадавшему.