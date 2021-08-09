Лесные пожары и визит Путина: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане продолжают тушить лесные пожары и ликвидировать последствия урагана, который прошел в регионе на минувшей неделе. С этих тем началось еженедельное оперативное совещание в правительстве республики, которое провёл Радий Хабиров.

По видеосвязи глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев отчитался о том, какая помощь оказывается местному населению, чьи дома были повреждены из-за сильного ветра. В общей сложности в муниципалитете пострадали 11 жилых помещений. Девять из них уже восстановлены. Кровлю еще двух многоквартирных домов отремонтируют до конца недели. А в Хайбуллинском районе продолжается борьба с лесными пожарами. Три основных очага локализованы, но жаркая погода способствует появлению новых очагов. В тушении принимают участие как спасатели, так и волонтеры со всей республики. Радий Хабиров поблагодарил их за помощь и отметил необходимость обновления автопарка спецтехники Госкомитета по ЧС.

Подумайте, чем мы можем помочь в окремлении материальной базы вашей службы. Вы обратили внимание, климатическая повестка она становится очевидной. У нас, очевидно, каждое лето всё жарче и жарче. Видите, нет никаких осадков. Я полагаю, что нужно готовится к каким-то событиям, чтобы мы были более технически укреплены. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На сегодняшнее утро мы локализовали три очага пожара. Сейчас люди на месте ведут окарауливание. Техника задействована чуть ли не со всей республики. Волонтёров было задействовано около двух тысяч человек, в том числе и из местных жителей. Со стороны много приехали. Мы очень благодарны нашим соседям и всем жителям нашей республики, которые принимали активное участие. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района

Радий Хабиров также рассказал об итогах визита президента Владимира Путина в Абзелиловский район, где открылся единственный в стране завод, выпускающий белый цемент по сухой технологии. В ходе рабочей встречи глава государства поддержал инициативу строительства карбоновых полигонов, где будут мониторить выбросы углеродов. Дополнительное финансирование выделят на возведение в Уфе студенческого кампуса, новые объекты получат уфимцы к 450-летию столицы. На совещании также обсудили развитие железнодорожной сети в Башкортостане. В свою очередь Минздрав доложил о том, что от коронавируса в республике привился миллион человек. Полностью завершили вакцинацию 777 тысяч жителей республики. Также в Уфу прибыла первая партия однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».