Лесные пожары и визит Путина: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане продолжают тушить лесные пожары и ликвидировать последствия урагана, который прошел в регионе на минувшей неделе. С этих тем началось еженедельное оперативное совещание в правительстве республики, которое провёл Радий Хабиров.
По видеосвязи глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев отчитался о том, какая помощь оказывается местному населению, чьи дома были повреждены из-за сильного ветра. В общей сложности в муниципалитете пострадали 11 жилых помещений. Девять из них уже восстановлены. Кровлю еще двух многоквартирных домов отремонтируют до конца недели. А в Хайбуллинском районе продолжается борьба с лесными пожарами. Три основных очага локализованы, но жаркая погода способствует появлению новых очагов. В тушении принимают участие как спасатели, так и волонтеры со всей республики. Радий Хабиров поблагодарил их за помощь и отметил необходимость обновления автопарка спецтехники Госкомитета по ЧС.
Радий Хабиров также рассказал об итогах визита президента Владимира Путина в Абзелиловский район, где открылся единственный в стране завод, выпускающий белый цемент по сухой технологии. В ходе рабочей встречи глава государства поддержал инициативу строительства карбоновых полигонов, где будут мониторить выбросы углеродов. Дополнительное финансирование выделят на возведение в Уфе студенческого кампуса, новые объекты получат уфимцы к 450-летию столицы. На совещании также обсудили развитие железнодорожной сети в Башкортостане. В свою очередь Минздрав доложил о том, что от коронавируса в республике привился миллион человек. Полностью завершили вакцинацию 777 тысяч жителей республики. Также в Уфу прибыла первая партия однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».