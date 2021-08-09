В Уфе в День пчеловода прошла медовая ярмарка

Более 3 тонн меда. Столько лакомства привезли пасечники со всего региона на ярмарку в столицу республики. Накануне в Уфе отметили День пчеловода. Липовый, цветочный, донниковый, гречишный – на прилавках мед самых разных оттенков.

Дегустация прямо у прилавка. Пчеловод Ирина Гаврилова приглашает попробовать свой мёд всех желающих. Ассортимент богатый. Для того, чтобы добыть сладкое золото, пчеловод возит улья по Архангельскому и Белорецкому районам. С собой на ярмарку привезла 15 фляг. Главная гордость – липовый мед.

Площадь перед Дворцом спорта превратилась в настоящую сокровищницу, где глаза разбегались от блеска меда в банках. Со своим продуктом на ярмарку приехали пасечники из 40 районов и привезли с собой более трех тонн лакомства.

Цена за литр меда варьировалась в среднем от 500 до 600 рублей. Это, к примеру, цветочный и гречишный. Липовый стоит дороже. Многие покупатели из года в год ходят к одним и тем же пасечникам.

В основном свой мед в лабораторию несли сами продавцы. Вкус, аромат, консистенция сами по себе уже многое могут сказать и качестве продукта. Важен и такой показатель как влажность: если более 20%, то мед начинает бродить, говорят эксперты.

На ярмарке работал стол консультаций Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии. Пасечники могли получить актуальную информацию, в том числе и по гибели пчел.