В Уфе мужчина сломал руки бывшей супруге и её матери

В Уфе перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в насилии над бывшей супругой и её матерью.

По данным суда, уфимец находился в комнате с бывшей супругой поздно вечером в октябре 2020 года, когда между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина начал избивать женщину. Он схватил её за талию, перевернул вниз головой и бросил на пол. Упав на левую руку, уфимка сломала кость. Женщине был причинён тяжкий вред здоровью, она временно утратила трудоспособность.

После этого мужчина не остановился, он напал со скалкой на маму бывшей жены и несколько раз ударил её по голове и рукам. Она получила многочисленные травмы и переломы.